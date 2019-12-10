Обмін полоненими, припинення вогню та розведення військ ще на трьох ділянках - такі основні домовленості за результатами Нормандського саміту в Парижі. Зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії закінчилась майже опівночі. Відразу погодили - зустрінуться за чотири місяці. Олена Абрамович стежила за подіями на місці.

На прес-конференцію лідери вийшли о пів на 12 ночі за паризькими часом. Хоч і стомлені, але запевняли - задоволені.

Першим слово - на правах господаря зустрічі - взяв Еммануель Макрон. Наголосив - добре розуміє, у якому контексті відбувається нормандська зустріч, нагадавши про 13 тисяч загиблих за час протистояння на Донбасі, про успішний вересневий обмін полоненими та часткове розведення військ.

"Те, що ми сидимо сьогодні пліч-о-пліч у Парижі, - уже є важливим результатом. Це гідний довіри перезапуск, який жодним чином не стався сам собою, враховуючи відсутність конкретного прогресу протягом кількох років. Вважаю, що цей саміт, години обговорень, - уже досягнення", - говорить Еммануель Макрон, президент Франції.

Із здобутків - домовленість про обмін полоненими "всіх на всіх". Володимир Зеленський зазначив - сподівається провести обмін до Нового року в кілька етапів. Першими в Україну мають повернутися 72 бранці, яких утримують на Донбасі. Сторони також погодили повне безстрокове припинення вогню до кінця року і розширення мандату спостерігачів ОБСЄ, щоб вони могли моніторити ситуацію 24 години на добу, а не лише вдень. Президент України порушив також питання зміни Мінських угод - Ангела Меркель його підтримала.

"Є питання - чи цей документ непорушний, чи його можливо змінювати. Адже президент Зеленський висловив пропозиції, які б дали можливість зрушити цю угоду з місця, знову вдихнути в неї життя", - говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

Головне і найскладніше питання, щодо якого Зеленський і Путін так і не дійшли згоди, - коли мають відбутися вибори в ОРДЛО - до чи після повернення Україні контролю над кордоном із Росією. Глава нашої держави наполіг - вибори можливі лише після повного очищення території від банд-формувань та іноземних військ. Наголосив і на інших важливих моментах.

"Я хочу окреслити ряд принципів, які я ніколи не порушу як президент України і з якими ніколи не погодиться український народ. Це неможливість федералізації. Україна - унітарна держава", - заявив Володимир Зеленський, президент України.

Після спільної прес-конференції Володимир Зеленський вийшов до українських журналістів і уточнив - особливий статус Донбасу буде, але тимчасовий.

"Нам простіше зараз продовжити цей законопроект, і потім внести пізніше "формулу Штайнмаєра", бачачи певні кроки з того боку, що ми наближаємося до деескалації. Мене запитали, а чому не на п'ять років, чому не на десять? Я відповів чесно усім представникам Тристоронньої групи: ми не знаємо, що буде через п'ять років і через десять. Рік - це нормальна пропозиція", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Утім, Володимир Зеленський наголосив, що необхідно закріпити в українському законодавстві "формулу Штайнмаєра", у якій і йдеться про особливий статус Донбасу. Обговорили в Парижі й розведення військ. За словами українського президента, на повне розведення можуть піти десятиліття, тому проводити його слід поступово - залежно від того, як сторони виконуватимуть свої зобов'язання.

"Усі сторони вимагали розведення впродовж всієї контактної групи, якщо ви порахуєте 408 - 409 кілометрів контактної лінії, то ми будемо розводити 20 років. Мені здається, що нам треба вирішити проблему конфлікту раніше. Якщо швидше і більш великими ділянками, ми можемо розвести за 6-8 років. Начальник генштабу, пан Хомчак. Я йому сказав, будь ласка, підготуйте три найпростіші точки, які дійсно допоможуть в гуманітарному напрямку, які не небезпечні", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Порушили на "нормандській зустрічі" й питання газу. Строк чинного контракту на транзит російського блакитного палива територією України спливає наприкінці цього року. За словами Зеленського, нові угоди не ухвалили, втім, вирішили продовжувати переговори. При цьому вже на прес-конференції Володимир Путін наголосив - Україна може отримувати газ на чверть дешевше. Наступна зустріч у "нормандському форматі" має відбутися протягом найближчих чотирьох місяців - вирішили в Парижі.