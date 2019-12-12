Таймз Сквер у Нью-Йорку готують до Нового року [ Редактировать ]
Таймз Сквер у Нью-Йорку почали прикрашати до Нового року. На площі урочисто встановили двометрові цифри 2020. Саме в серці Мангеттена розгортається основне новорічне шоу Америки.
Традиційно, увечері 31 грудня з 20-метрової висоти спускають величезну кришталеву кулю. Землі вона торкається рівно опівночі з настанням нового року. Подивитися на церемонію на Таймз Сквер збираються тисячі людей. А мільйони стежать за святковим дійством з екранів телевізорів.
"Над організацією заходів цілий рік працювали сотні людей. Та найінтенсивніші приготування починаються саме за 20 днів до нового року. 31 грудня глядачі побачать видовищне шоу, ми запросили чимало знаменитостей. Але поки що усіх таємниць - відкривати не будемо", - говорить Джефрі Штраус, організатор новорічних святкувань.
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