Утром, 14 декабря, под Ривне произошло жуткое ДТП. В результате происшествия погиб один человек и еще трое пострадали, сообщает пресс-служба местной полиции.

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Возле села Малушка произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz E 320 с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito. Погиб один из пассажиров микроавтобуса.

Также в результате аварии пострадали водитель и 62-летняя пассажирка микроавтобуса, а также водитель легкового автомобиля. Пострадавшие были госпитализированы в Сарненскую центральную районную больницу.

Ранее сообщалось, что под Житомиром полицейский устроил смертельное ДТП.