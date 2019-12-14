Под Житомиром полицейский устроил смертельное ДТП [ Редактировать ]
В Житомирской области полицейский за рулем автомобиля врезался в дерево, в результате чего погиб один человек и еще один получил телесные повреждения, сообщает "РБК-Украина".
Полицейский за рулем автомобиля Volkswagen Passat с двумя пассажирами на высокой скорости выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.
В результате ДТП один пассажир скончался на месте происшествия, второй получил телесные повреждения средней степени тяжести.
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина угодил под колеса Mercedes.
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