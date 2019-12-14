В Житомирской области полицейский за рулем автомобиля врезался в дерево, в результате чего погиб один человек и еще один получил телесные повреждения, сообщает "РБК-Украина".

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Полицейский за рулем автомобиля Volkswagen Passat с двумя пассажирами на высокой скорости выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В результате ДТП один пассажир скончался на месте происшествия, второй получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина угодил под колеса Mercedes.