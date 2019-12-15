У Чернівцях поліцейські затримали автомобільного вандала. Минулої ночі він пошкодив понад три десятки автівок у спальних районах міста. Діяв сам. Ножем різав шини машин. Та коли цього йому видалось замало, підпалив ще три легковика.

Аби встановити особу злочинця, правоохоронці опитали всіх можливих свідків, а також вилучили записи камер відеонагляду із місць злочинів та прилеглих територій. Вже через деякий час співробітники поліції впіймали вандала. Ним виявився 29-річний уродженець Херсонської області, котрий перебуває в Чернівцях без постійного місця проживання.

Чоловік зізнався: робив це у стані алкогольного сп'яніння.

"Виїздом на місце події слідчо-оперативних груп був встановлений факт підпалу трьох автомобілів, а також пошкодження інших 20 автомобілів, шляхом проколу шин. Опрацювавши інформацію, а також відеозаписи з місць вчинення правопорушень, нами вдалося встановити прикмети особи, яка причетна до вчинення злочинів. А також прикмети одягу", - повідомив Ален Синжерян, начальник Чернівецького відділу поліції ГУПН в Чернівецькій області.

"Я купив ножик і почав проколювати колеса тим людям, які мені абсолютно незнайомі і які мені абсолютно не заважали", - розповів підозрюваний.