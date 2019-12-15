На Донбасі 21-річний сержант Сергій Михальчук врятував товариша ціною власного життя [ Редактировать ]
Внаслідок артилерійського обстрілу у зоні проведення ООС загинув 21-річний сержант Сергій Михальчук. Під час вибуху міни нацгвардієць прийняв на себе основну кількість уламків, прикривши своїм тілом побратима. За проявлений героїзм Михальчука буде представлено до високої державної нагороди, повідомили у Нацгвардії.
Загалом, за останню добу режим тиші на Донбасі порушували шість разів. Що зараз відбувається на передовій - розкаже Ігор Левенок.
"Добре били, прицільно - практично, по наших позиціях".
Світлодарська дуга. Передова неподалік селища Новолуганського. Цю ділянку фронту утримують наші бійці нацгвардії. І ворог тут не зважає на жодні угоди. З того боку гатять міномети. Стрілецькі бої - явище повсякденне.
"Попало дві осколочні 82 мм, одну ми бачимо. Тут сильно вкатана дорога, поперебивало кабелі, а друга впала трішки правіше".
Яке там перемир'я! Бійці кажуть, супротивник застосовує такий арсенал, що після Обстрілів залишає випалену землю. Окрім звичайних мін бойовики б'ють ще й займистими снарядами.
"Нет тут никакого перемирия! Вы о чем, идет дальше война".
"Загорілася поляна, було добре полум'я, але була погода безвітрена, воно швидко потухло. Правда, погоріло відсотків сорок нашого поля".
"Может быть очередная "гуманитарка" к ним подъехала, завезли им там всяких "приколов" и они вот это по нам их выпускают".
Вогонь дістався й до позицій нацгвардійців. Хлопці витримали Обстріл, здолали полум'я, а Олександру вдалося вберегти життя ще й побратимові. Герою, командир вручає орден "За доблесну службу":
"Для мене честь служити з такими солдатами, як ти! - А для мене - з таким командиром, як ви! - Дякую за службу, носи з честю і нехай гордяться діти. Слава Україні! - Героям слава!"
"Не розгубився під вогнем противника, зумів організувати придушення вогневих точок противника. Зумів організувати надання першої медичної допомоги пораненим, зумів викликати групу евакуації і допомогти їм".
Сам Олександр скромно розповідає, що лише діяв за інструкціями. Коли противник підбив нашу вантажівку.
"Відкрив вогонь у відповідь з кулемету. Нам вдалося дізнатися про пораненого водія і витягти його з підбитої машини", - розповідає Олександр, боєць Національної гвардії України.
Із нагородою Олександр знову йде в окопи, адже ворожі атаки ніхто не скасовував.
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