В понедельник, 16 декабря, президент России Владимир Путин с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили в телефонном разговоре поставки газа в Европу и результаты встречи "нормандской четверки" в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в нормандском формате, на котором согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на юго-востоке Украины, - говорится в сообщении.

Также известно, что были затронуты актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза

В том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток-2", - сообщили в Кремле.

Условлено о поддержании контактов на различных уровнях.

Раньше сообщалось о том, что в Кремле выступили с заявлением о транзите газа. А также Зеленский рассказал о договоренностях по газу.