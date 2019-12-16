Транзит газа через Украину: Путин и Меркель провели преговоры [ Редактировать ]
В понедельник, 16 декабря, президент России Владимир Путин с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили в телефонном разговоре поставки газа в Европу и результаты встречи "нормандской четверки" в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в нормандском формате, на котором согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на юго-востоке Украины, - говорится в сообщении.
Также известно, что были затронуты актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза
В том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток-2", - сообщили в Кремле.
Условлено о поддержании контактов на различных уровнях.
Раньше сообщалось о том, что в Кремле выступили с заявлением о транзите газа. А также Зеленский рассказал о договоренностях по газу.
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