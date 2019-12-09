Путин прокомментировал переговоры с Зеленским (видео) [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Известно, что встреча длилась 1,5 часа. С минуты на минуту весь мир ждет брифинга лидеров "нормандской четверки".
В это же время президент России заявил, что доволен переговорами: "Хорошо. По-деловому".
Напомним, Путин прибыл в Париж для "нормандской встречи". Позже Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров. Сразу после этого Зеленский переговорил с Макроном.
После разговора с президентом Франции Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.
А также начало "нормандской встречи" перенесли во времени.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский предложил новый формат переговоров по Крыму.
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