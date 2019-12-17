Выборы на Донбассе: в ОБСЕ озвучили условия [ Редактировать ]
Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Тони Фриш ртассказал об условии для проведения местных выборов на Донбассе. Соответствующую информацию он озвучил "РИА Новости".
Прежде всего, очевидно, и это уже было сказано, что выборы должны проходить и проводиться на основе законов Украины. Затем, очевидно, что прекращение огня всегда было предварительным условием, а сейчас прекращения огня нет, - сказал он.
Фриш отметил, что пока не будет прекращения огня - не будет даты выборов. А наблюдение должно осуществляться по тем же принципам, что и при выборах президента и парламента в Украине.
Действительно, ОБСЕ должна присутствовать, но здесь главная роль не у ОБСЕ - конечно же, по процедуре решение должны принять стороны. Решение должно быть принято на основе, как я уже говорил, законов Украины, - заявил Фриш.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский рассказал о местных выборах в Украине
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