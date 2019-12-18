В четверг, 19 декабря, в Украине празднуют День святого Николая. Это один из самых важных праздников в православном мире. Издавна святой Николай является для христиан "образцом веры, примером доброты и учителем смирения". В этот день существует ряд запретов.

Чего нельзя делать в праздник

Люди пожилые в этот день в гости не ходили, поскольку особое значение имел "перший полазник" - человек, который в праздник первым переступит порог дома.

Согласно поверью, если зайдет парень молодой, здоровый да еще и с деньгами в кармане, это предвещает, что семья проживет год в достатке и все будут здоровы.

Нельзя давать деньги в долг, иначе можно отдать всю удачу и благополучие.

В праздник нельзя есть мясо, яйца и другие продукты животного происхождения.

Праздник отмечают весело, но ни в коем случае не злоупотребляют спиртным.

Любой физический труд и физическая работа запрещены

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