Под Черниговом футбольные фанаты разгромили вагон электрички Нежин - Киев. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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"Машинист был вынужден остановить поезд на станции Бобровица и вызвать сотрудников полиции. Задержка движения поезда составила 38 минут. Хулиганы, повредившие вагон, сбежали до прибытия наряда полиции. По предварительным оценкам, ущерб "Укрзализныци" составляет около 40 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, в Киеве люди в знак протеста заблокировали электричку.