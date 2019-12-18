Футбольные фанаты разгромили электричку (фото) [ Редактировать ]
Под Черниговом футбольные фанаты разгромили вагон электрички Нежин - Киев. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Машинист был вынужден остановить поезд на станции Бобровица и вызвать сотрудников полиции. Задержка движения поезда составила 38 минут. Хулиганы, повредившие вагон, сбежали до прибытия наряда полиции. По предварительным оценкам, ущерб "Укрзализныци" составляет около 40 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, в Киеве люди в знак протеста заблокировали электричку.
по теме
Собаки умеют считать - ученые
Ученые выяснили, собаки могут обрабатывать числа как люди
Мужчина сломал ногу полицейскому во время нападения
Во Львове семейный дебошир словам ногу полицейскому
В новогоднюю ночь 2020 работу транспорта продлят
В Киеве работу транспорта продлят на три часа в ночь на Новый год
"Как не стыдно": обнаженная Каменских шокировала поклонников
Так, соответствующую публикацию звезда сделала в своем Instagram
Двухлетняя девочка превратилась в старушку
В Британии "болезнь Бенджамина Баттона" превратила двухлетнюю девочку в старушку