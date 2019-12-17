Под Черниговом грузовик столкнулся с автобусом, есть жертвы [ Редактировать ]
В Черниговской области в Бахмачском районе произошло ДТП, в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Как сообщается, столкнулся грузовой автомобиль и пассажирский автобус с сообщением Херсон - Москва.
"В результате погибли 3 человека и 15 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Подразделения ГСЧС привлекались для деблокації потерпевших", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что под Киевом Toyota на куски разорвала мужчину, а также в Днепре мужчина угодил под колеса Mercedes.
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