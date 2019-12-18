Приметы на 19 декабря: какой будет весна [ Редактировать ]
Приветы / Фото: "Весна"
В четверг, 19 декабря, в Украине празднуют День святого Николая. Это один из самых важных праздников в православном мире.
В этот день по приметам предсказывали, какой будет весна в предстоящем году.
Приметы на 19 декабря:
- Сколько снега на Николу, столько весной и травы будет.
- Морозный и солнечный день - примета того, что будет неурожай в следующем году.
- Появился иней - в следующем году удастся собрать богатый урожай.
Смотрите также, что категорически нельзя делать в День святого Николая. Кроме того, есть ряд вещей, который обязательно нужно сделать в этот праздник.
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