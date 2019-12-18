В четверг, 19 декабря, в Украине празднуют День святого Николая. Это один из самых важных праздников в православном мире.

В этот день по приметам предсказывали, какой будет весна в предстоящем году.

Приметы на 19 декабря:

Сколько снега на Николу, столько весной и травы будет.

Морозный и солнечный день - примета того, что будет неурожай в следующем году.

Появился иней - в следующем году удастся собрать богатый урожай.

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