Малыш выехал на трассу на игрушечной машине, чтобы спасти отца [ Редактировать ]
В Британии трехлетний мальчик спас своего отца. Об этом сообщает Mirror.
Мальчик на своей игрушечной выехал на трассу, чтобы позвать кого-то на помощь. У отца мальчика произошел приступ эпилепсии. Мальчик обнаружил его без сознания.
Трехлетний малыш сел на свою игрушечную машинку в виде пожарной машины и выехал на дорогу. Он проехал 400 метров, пока прохожий не заметил его и вызвал полицию.
С отцом мальчика все хорошо, поскольку помощь приехала вовремя.
Раньше сообщалось о том, что двухлетняя девочка превратилась в старушку. А также у британской школьницы IQ выше, чем у Эйнштейна.
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