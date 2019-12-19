В Британии трехлетний мальчик спас своего отца. Об этом сообщает Mirror.

Мальчик на своей игрушечной выехал на трассу, чтобы позвать кого-то на помощь. У отца мальчика произошел приступ эпилепсии. Мальчик обнаружил его без сознания.

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Трехлетний малыш сел на свою игрушечную машинку в виде пожарной машины и выехал на дорогу. Он проехал 400 метров, пока прохожий не заметил его и вызвал полицию.

С отцом мальчика все хорошо, поскольку помощь приехала вовремя.