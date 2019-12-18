Двухлетняя девочка превратилась в старушку [ Редактировать ]
В Британии девочка превратилась в старушку из-за "болезни Бенджамина Баттона". Об этом рассказывает Daily Mail.
Исла Килпатрик-Скритон родилась в 2017 году в городе Лестер. У нее обнаружили ранее неизвестный вид мутации.
Уникальная разновидность мандибулоакральной дисплазии у ребенка изменила не только ее кости, но и ускорила старение клеток. Девочка в два года выглядит как пожилой человек.
Родители в шутку называют дочь "бабушкой". Она весит всего 6,8 килограмма, не может говорить и общается только при помощи языка жестов.
Ранее мы писали, что жених после свадьбы впал в кому.
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