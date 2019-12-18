Мэром города Уайтхолл стал семимесячный Уильям Чарльз МакМиллиан. Об этом сообщает Indian Express.

Младенец прибыл на церемонию инаугурации в сопровождении своих приемных родителей. Он был одет в черный смокинг. Само мероприятие проходило в городском общественном центре, и на нем присутствовали около 150 человек.

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Председатель городского совета соседнего города Новасота Джош Фульц, который присутствовал на церемонии, рассказал, что "в воздухе витала любовь": каждый хотел обнять малыша, прогуляться с ним.

Такое назначение стало возможным, потому что должность мэра Уайтхолла каждый год выставляется на аукцион и в этом году семья Чарли предложила самую большую сумму. Эти деньги направят на благотворительность.

Раньше сообщалось о том, что двухлетняя девочка превратилась в старушку. А также у британской школьницы IQ выше, чем у Эйнштейна.