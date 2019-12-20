В Офисе президента Украины сообщили об окончательных договоренностях по транзиту газа между Украиной и Россией.

Представители Европейской комиссии, Украины и России сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий, - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что подробности будут сообщены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржель и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, который состоится в Офисе Президента.

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