Украина и Россия договорились о транзите газа [ Редактировать ]
В Офисе президента Украины сообщили об окончательных договоренностях по транзиту газа между Украиной и Россией.
Представители Европейской комиссии, Украины и России сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий, - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что подробности будут сообщены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржель и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, который состоится в Офисе Президента.
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