Зеленский подписал закон о совместительстве помощников нардепов [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2313-2 о совместительстве работников патронатной службы Верховной рады. Об этом сообщается на сайте парламента.
Законом помощники-консультанты народных депутатов, работники секретариатов главы ВР, его первого заместителя и заместителя, работники секретариатов депутатских фракций (депутатских групп) исключаются из перечня лиц, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства в части запрета совместительства и требования о передаче другим лицам принадлежащих им предприятий и корпоративных прав.
Также будут изменения в примечания статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми перечисленные лица исключаются из числа субъектов правонарушений по данной статье.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский подписал закон о верификации госвыплат.
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