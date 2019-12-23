Костюмований новорічний парад напередодні провели в столиці. Близько тисячі учасників пройшли вулицями Києва під звуки оркестру та із запальними танцями. Організатори сподіваються, що таке дійство стане традиційним. Катерина Сривкова розкаже більше.

Сніговики, ялинки, ходулісти та ельфи крокують столичною бруківкою під звуки оркестру. І все це - під дощем.

Утім, ані учасникам, ані глядачам погода настрою не зіпсувала.

"Шикарно, ребенок в захваті и я тоже".

"Прикольно. Якби ще снігу трошки. А ми чекаєм ведмедів взагалі. Бо ми бачили, там десь пробігали такі класні, великі. О, напевно, вже йдуть", - говорить Юрій, глядач.

Ця святкова новорічна хода зрежисована. Майже всі учасники - танцюристи, музиканти або майстри циркового мистецтва. В Україні парад провели вперше, однак ідея не нова.

"Ми знаємо круті новорічні паради в Лондоні, в Нью-Йорку. Були ночі підготовки, ми працювали просто круглодобово. Це готувалося близько дев'яти місяців. Можна сказати, дитина в нас народилася. І буде тепер подарунок для Києва", - говорить Слава Жила, головний режисер новорічного параду.

Данило - головний хореограф дійства. Каже: для танцюристів найважливіше було навчитися імпровізувати на очах у глядачів.

"Нужно принимать решения здесь и сейчас. Потому что всё может меняться в любую секунду, и нужно быстро приноровиться для того, чтобы все могли в разные стороны двигаться, двигаться под любую музыку, под разную музыку и без музыки. Работали над всем. Над рисунками, над финалом, над тем, чтобы это всё красиво сочеталось", - говорить Данило Демехін, головний хореограф новорічного параду.

Загалом у заході взяли участь близько тисячі людей. Проте Марина впевнена: це - тільки початок.

"З огляду на активність людей, які ще не призвичаєні, які це бачать вперше, то мені здається, що ця ідея і ця традиція варта уваги. І людям хочеться подарувати трошки свята. І головна мета - показати людям, що створювати настрій і святкувати можна незалежно від зовнішніх обставин, тобто чи падає дощ, чи відсутній сніг, чи немає погоди - все залежить тільки від тебе", - говорить Марина Соловйова, співорганізаторка новорічного параду.

Організатори планують зробити дійство щорічним. Сподіваються, що костюмована новорічна хода стане доброю традицією.