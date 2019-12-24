Какие футболисты подешевели в 2019 году [ Редактировать ]
Портал Transfermarkt опубликовал имена футболистов, которые упали в стоимости за 2019 год.
Первым в списке оказался игрок Баварии Филиппе Коутинью, его стоимость упала на 70 миллионов евро.
Второе место занял защитник Реала Марсело, который подешевел на 50 миллионов евро. На третьем месте расположился защитник Барселоны Иван Ракитич, цена упала на 40 миллионов евро.
Список топ-10 игроков, подешевевших в 2019 году:
Раньше сообщалось о том, что Роналду прокомментировал свою свадьбу. А также Роналду не включили в состав "Ювентуса"
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