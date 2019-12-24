Портал Transfermarkt опубликовал имена футболистов, которые упали в стоимости за 2019 год.

Первым в списке оказался игрок Баварии Филиппе Коутинью, его стоимость упала на 70 миллионов евро.

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Второе место занял защитник Реала Марсело, который подешевел на 50 миллионов евро. На третьем месте расположился защитник Барселоны Иван Ракитич, цена упала на 40 миллионов евро.

Список топ-10 игроков, подешевевших в 2019 году: