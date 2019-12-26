У Карпатах не можуть заснути ведмеді. 32 клишоногих із Синевирського національного парку через теплу погоду не можуть залягти у барлоги. За словами співробітників, інстинкт спрацьовує лише при мінусових температурах.

Допомогти ведмедям заснути може справжня зима, яку в Карпатах очікують з дня на день. Щоправда, після нового року синоптики знову прогнозують потепління.