Уперше за 15 років в Україні здійснили пересадку сердця. Трансплантацію успішно провели на Волині в Ковелі. Донором став чоловік, який помер від нещасного випадку. Родичі дали згоду на забір органів. Оперували у районній клініці, бо донорське серце неможливо було доправити до столиці. Усе відбувалося у ніч на Різдво. Тож свій порятунок врятований пацієнт називає дивом. Хто він та як почувається - у матеріалі наших кореспондентів.

" - Як ви себе почуваєте? - Дуже прекрасно. Прекрасно. Друге рождение. На Різдво. Да на Різдво".

Ще один день народження у Василя Міговки із Закарпаття. У чоловіка в грудях віднедавна б'ється нове серце. Йому провели трансплантацію.

"Якби народився новий світ.Это як сказати було дуже удачно получилось в течение два часа усіх узнати і зі всіми розмовляти. Цілу ніч до утра розмовляв. Якби би то чувствовалось, якби народився, що й не чувствую , що поміняли органи", - говорить Василь Міговка, пацієнт із пересадженим серцем.

На трансплатацію наважилися лікарі у Ковельській районній лікарні. Сюди напередодні доставили пацієнта, у якого практично не було шансів на порятунок. Родичі погодилися, щоб він став донором. Його серце підійшло Василю Міговці, який перебував на лікуванні в столичному Інституті серця. Однак орган доправити в Київ не змогли, тож хворого повезли до Ковеля.

"Якщо інші органи можуть жити зберігати свою функціональну активність і бути придатними для трансплантації довший час, то для серця треба вкластись в чотири години. Тобто це доставити серце до рецепієнта і трансплантувати його", - говорить Іван Міськів, лікар-перфузіолог Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання.

Виїхали до Ковеля і столичні хірурги на чолі з директором Інституту серця Борисом Тодуровим.

"Ми щоб виграти час взяли пацієнта в операційну підключили. За той час поки бригада їхала ми частково виділили серце і чекали на рецепієнта, який приїхав з бригадою. І в іншій операційній відбувалась трансплантація забраного серця", - говорить Роман Домашич, завідувач кардіохірургічного відділення.

Чотири години надскладної операції і серце починає битися в новому тілі.

"В післяопераційному періоді були опасіння, що серце донорське буде працювать погано, так як воно декілька пострадало від ішемії але в принципі все було в нас стабільно. Був нормальний тиск", - говорить Ігор Кузьмич, завідувач відділення інтенсивної терапії Інституту серця.

Лікар запевняє зараз стан пацієнта стабільний.

"Тиск пацієнта зараз 145 на 74. Сатурація 98 і пульс - 100 . - Це норма? Норма. Все добре. Він на підтримуючих препаратах зараз і це все нормально, дуже харашо. В нього гемодинаміка стабільна повністю", - говорить Олександр Голуб, завідувач відділення ангіографії та ендоваскулярної хірургії, судинний хірург.

Ще місяць реабілітації Василь проходитиме в столиці. Сьогодні його реанімобілем доправили в Інститут серця. Поки для України - ця трансплантація унікальний випадок. Востаннє пересадку серця проводили п'ятнадцять років тому. Відтоді черга людей, які чекають на другий шанс жити розтяглася на тисячі. Лише на нове серце чекають понад 2,5 тисячі українців.