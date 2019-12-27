В Австрії тимчасово закрили гірськолижний комплекс Анкогель. Напередодні популярний серед туристів курорт накрили одразу три лавини.

Одна з них накрила чотирьох спортсменів, втім вони змогли вибратися зі снігу самотужки. На місці зсуву триває пошукова операція. Десятки рятувальників розгрібають снігові завали, також працює спецтехніка та два гелікоптери.