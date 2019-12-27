В пятницу, 27 декабря, российская компания "Газпром" выплатила Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщается на официальном канале президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

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Как сообщил представитель российской компании, выплата состоялась в сроки, предусмотренные протоколом между "Газпромом" и "Нафтогазом" от 20 декабря.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о договоренностях по газовому вопросу.