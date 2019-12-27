Зеленский уволил Грицака с военной службы [ Редактировать ]
В пятницу, 287 декабря, президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака с военной службы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Освободить генерала армии Украины Грицак с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский принял ряд важных кадровых решений.
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