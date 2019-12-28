Погода на 29 декабря: чего ждать украинцам [ Редактировать ]
В воскресенье, 29 декабря, на Западе и в Карпатах ожидаются значительные снегопады, метели, шквалы ветра и гололедица на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
"В течение суток 28 декабря и ночью 29 декабря во западных, Житомирской и Винницкой областях умеренный, на Прикарпатье значений снег (образование снежного покрова высотой 10-15 см, в Карпатах 20-30 см); порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица".
Отмечается, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды до Нового года.
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