Не обвалився - просто відпочивав. У столиці запрацював Шулявський шляхопровід. Обіцянки в мерії дотримались - до Нового року відремонтували міст і поновили рух. На відкритті була і наша Марина Григорян.

Втомився, відпочив і знову поїхав - у костюмі Діда Мороза та на квадроциклі столичний мер Віталій Кличко відкриває скандальний Шулявський шляхопровід. Це не просто міст - а одна з найважливіших транспортних артерій Києва біля метро "Шулявська". За словами міського голови, естакаду довелося не просто реконструювати, а повністю перебудовувати. Вартість робіт сягнула понад мільярд гривень.

"Хочу сказати, що це технологічний проїзд, ми продовжуємо будівництво мосту, до літа він буде вже 100% відкритий зі з'їздами, з усіма розв'язками, але зараз ситуація в цьому такому достатньо напруженій ділянці буде значно полегшена. Можу сказати,що ми планували за 17 місяців відкрити рух транспорту, в березні - середина березня цього року ми почали демонтаж старого мосту, який дійсно втомився і фактично не відремонтували, а збудували з нуля новий шляхопровід.

Гарантія на цей шляхопровід при належному експлуатації - більше 100 років, він буде працювати багато років. При будівництві цього мосту використовувалися найсучасніші технології і методи щодо асфальтного покриття.

Цей міст вже є сучасним мостом, який буде багато років експлуатуватись і зменшить транспортне навантаження", - наголосив Віталій Кличко, київський міський голова.

"Міст зроблений по абсолютно новим технологіям, він металевий. Зараз є дискусія в частині ремонту моста Патона і ми пропонуємо його робити також металевим, а не залізобетонним, він - набагато витриваліший. Міст - жива споруда, він рухається - для цього робляться відповідні шви, конструкції", - зазначив Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА.

Напередодні будівельники вирішили випробувати конструкцію на міцність. Тут одночасно проїхали при динамічному навантаженні вісім "МАЗів" із баластом. Вага кожного - 30 тонн. Утім, це - лише перша черга будівництва. Протягом наступних півроку тут зведуть і інші переїзди, зокрема, на проспект Перемоги. Аби це сталося, треба ліквідувати один з цехів колишнього заводу "Більшовик". До речі, конкурс на визначення проекту ремонту супроводжувався низкою скандалів. Активісти були незадоволені тим, що нібито обрали дорожчий варіант.

"Всю документацію з Фондом Держмайна ми погодили і вже будемо приступати, незважаючи на погодні умови, до подальшого будівництва. Будемо зносити 5 цех, який дасть можливість вже зробити повноцінну розв'язку", - наголосив Віталій Кличко, київський міський голова.

Усі розв'язки мають бути готовими літом наступного року. Вперше частина мосту обвалилася в лютому 2017 року, після чого ще рік міст функціонував, аж поки арматура не пошкодила 10 автівок. Шулявський шляхопровід закрили 17 березня на довгострокову реконструкцію.

"Ми раді, що завершили будівництво першої черги. З наступаючим Новим роком! Щастя, здоров'я, а водіям - ні гвоздя ні жезла!"

"Чекали, чекали - з нетерпінням чекали. Все дуже класно, все дуже круто проїхалися на машині - супер! Не трясло, велике дякую за такий новорічний подарунок".

У мерії також пообіцяли: у 2020 році відкрити для руху недобудований Подольсько-Воскресенський міст.