В Ривне полиция обнаружила подпольные склады с алкоголем. Правоохранители изъяли более 24 тысяч бутылок с фальсификатом. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

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"На улице Млыновская обнаружены два подпольных складских помещения. Там с целью дальнейшего сбыта хранилась водочная продукция, в основном украинских товаропроизводителей, с поддельными акцизными марками. Общее количество изъятой продукции составляет 24 690 бутылок. Стоимость изъятого устанавливается. Решается вопрос о назначении экспертиз", - говорится в сообщении.