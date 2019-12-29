Полиция нашла огромную партию поддельной водки [ Редактировать ]
В Ривне полиция обнаружила подпольные склады с алкоголем. Правоохранители изъяли более 24 тысяч бутылок с фальсификатом. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.
"На улице Млыновская обнаружены два подпольных складских помещения. Там с целью дальнейшего сбыта хранилась водочная продукция, в основном украинских товаропроизводителей, с поддельными акцизными марками. Общее количество изъятой продукции составляет 24 690 бутылок. Стоимость изъятого устанавливается. Решается вопрос о назначении экспертиз", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Одессе задержали крупного наркоторговца.
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