Маштабному обміну передували тривалі переговори, у тому числі в Парижі, під час зустрічі президентів України, Росії, Франції та Німеччини. Марина Григорян нагадає подробиці.

Довгоочікуваний обмін. Повернення утримуваних осіб було однією з головних тем Нормандської зустрічі, що відбулась у Парижі 9 грудня. Ще тоді президент Володимир Зеленський після зустрічі з Путіним наголосив - обміняють усіх на всіх. Але в кілька етапів. Тоді й узгодили - до Нового року додому повернуться 72 полонених українці. На зустрічі наголосили - обмін відбудеться навіть попри те, що з іншого ключового питання - проведення виборів на окупованих територіях, згоди дійти не вдалося.

"У нас с президентом России разные, говорю откровенно, разныее абсолютно взгляди по поводу передачи границы. Он говорит о том,что в Минске то что наш бывший президент Петр Олексеевич подписывал - передача границы после выборов. Я естественно поднимаю вопрос о том, что передача границы до проведения местных выборов. Я очень аргументивровано говорю, но пока у нас разный вгляд", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Домовленості щодо обміну полоненими, розведення військ і подальших переговорів тоді привітали і в опозиції.

"Я очень надеюсь на дальнейшее прекращение огня и мы безусловно приветствуем дольнейшее разведение войск. Поскольку жизнь показала, что это самый эффективный механизм против военных действий. А когда армии стоят друг напротив друга - рано или поздно кто-то начнет стрелять. А разведение войск, это эффективный путь к тому, чтобы прекратилась стрельба и прекратили убивать людей. И вот когда была истерика по поводу разведения войск в двух населенных пунктах, мы уже тогда общались с жителями и они все говорили, мол, давайте убирать войска - тогда прекратиться стрельба. И надо по этому пути идти дальше", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Сьогоднішній обмін полоненими - один із наймасштабніших, але не перший. Із самого початку конфлікту на Сході України активно поверненням наших додому займався представник України у тристоронній контактній групі, а нині голова політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук.

З травня 14 року Медведчук вів переговори з представниками так званих ЛНР та ДНР щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі та поверненню полонених.

Завдяки цьому у грудні 2014 року обміняли 145 українців на 222 утримуваних в Україні бойовики.

Наступний обмін пройшов у лютому 2015 року. Тоді обміняли 139 полонених.

27 грудня 2017 року, після зустрічі Віктора Медведчука з патріархом Кирилом, 74 українця обміняли на 306 бойовиків. Вже у 2019 році обмін вдалося активізувати саме після особистої зустрічі політика з президентом Росії.

"Мы встретились с гражданами Украины, которые отбывают наказание в РФ, мы вместе с моим коллегой по партии господином Рабиновичем проведали господина Карпюка и господина Клыха, это люди знаковые для Украины, они получили сроки лишения свободы, осуждены в РФ и благодарны сострудственикам, потому что мы по просьбе родственников это делали, благодарность от них, они ощутили не только привет, но и то, что есть внимание и есть те люди, которые делают все чтобы они были освобождены", - говорить Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".

Вже влітку 2019 було звільнено ще чотирьох осіб. А наприкінці серпня в Україну нарешті повернулися наші моряки, захоплені у Керченській протоці, а також Сенцов, Сущенко, Балух, Гриб, Кольченко. Тоді обмін відбувся за формулоб 35 на 35. Відтепер, після звільнення українців, яких отримували на Донбасі, наступним етапом має стати саме повний обмін всіх на всіх.