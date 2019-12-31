Украина и Словакия подписали газовое соглашение [ Редактировать ]
Украина и Словакия подписали соглашение о транзите газа. ООО "Оператор ГТС Украины" и оператор словацкой газотранспортной системы Eustream подписали технический договор о взаимодействии. Об этом сообщает пресс-служба украинского оператора.
Известно, что операторы договорились о взаимодействии по европейским правилам с 1 января 2020 года в точках Будинце и Ужгород-Вельки Капушаны.
Сейчас созданы все необходимые технические и правовые основания для успешного старта работы независимого Оператора ГТС Украины и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из Российской Федерации в европейские страны с 1 января 2020 года, - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. А также Меркель прокомментировала газовый контракт Украины с Россией.
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