В Украине водителей предупредили об опасности [ Редактировать ]
В пятницу, 3 января, в некоторых областях Украины ожидается снег и туман. В связи с плохими погодными условиями водителей призывают быть осторожными на дорогах, сообщает пресс-служба "Укравтодора".
Так, средняя температура воздуха по стране ожидается в пределах +1 +4 градусов. Покрытие на дорогах государственного значения сухое, только в Днепропетровской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях мокрое.
"На перевальных участках дорог без осадков, Латирский перевал - местами туман. Температура воздуха -8 -16 градусов. Покрытие на Вышковском перевале заснеженное, Торунском - местами возник накат, на других горных участках дорог преимущественно сухое. Выполняются работы по обработке проезжей части дорог противогололедными материалами", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что синоптики дали неутешительный прогноз погоды.
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