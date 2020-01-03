В пятницу, 3 января, в некоторых областях Украины ожидается снег и туман. В связи с плохими погодными условиями водителей призывают быть осторожными на дорогах, сообщает пресс-служба "Укравтодора".

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Так, средняя температура воздуха по стране ожидается в пределах +1 +4 градусов. Покрытие на дорогах государственного значения сухое, только в Днепропетровской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях мокрое.

"На перевальных участках дорог без осадков, Латирский перевал - местами туман. Температура воздуха -8 -16 градусов. Покрытие на Вышковском перевале заснеженное, Торунском - местами возник накат, на других горных участках дорог преимущественно сухое. Выполняются работы по обработке проезжей части дорог противогололедными материалами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что синоптики дали неутешительный прогноз погоды.