Складні операції на мозку, лікування пухлин та судинних патологій. Щороку в українському інституті нейрохірургії імені академіка Ромоданова лікують тисячі пацієнтів з найскладнішими захворюваннями. Як працюють лікарі. Все бачила Юлія Жешко.

Інститут нейрохірургії імені академіка Ромоданова вже кілька десятиліть займає місце головного медичного закладу України, який спеціалізується на лікуванні патологій нервової системи.

"Учителем моих уже учителей был совершенно выдающийся специалист. Академик Александр Иванович Руденов. Была в то время создана современная школа украинской нейрохирурги. Я в какой-то степени, и мои ученики продолжаем дело наших учителей", - говорить Євген Педаченко, директор Інституту нейрохірургії імені академіка Ромоданова.

Державний інститут займається не лише діагностикою і лікуванням, а й науково-дослідницькою діяльністю. Тут вдосконалюють сучасні методи боротьби з найтяжчими патологіями.

"Новые направления нейроинвазивной хирургии у нас развивается. То есть, достижение максимального эффекта при минимальной травме. То о чем я говорил. И в области нейронкологии, и сосудистой патологии, в ряде других. Это фантастика, когда ты делаешь такие операции и человек у нас не задерживается больше чем на 2-3 дня. Уходит домой", - говорить Євген Педаченко, директор Інституту нейрохірургії імені академіка Ромоданова.

Це один із тих небагатьох закладів, де на брак фінансування не скаржаться.

"За счет бюджетных средств есть возможность закупать очень дорогостоящее расходные материалы. Потому что некоторые операции - их стоимость достигает сотен тысяч гривен. Ну как может себе это позволить рядовая семья. Тем не менее, у нас такая возможность есть. Проводятся очень изысканные операции в области функциональной нейрохирургии. То же самое, расходники стоят около 20 тысяч долл. То же самое - это покрывается государством", - говорить Євген Педаченко.

Директор інституту зізнається, що за роки роботи зробив понад 14 тисяч операцій на мозку. І переважна більшість тих пацієнтів живуть повноцінним життя. Однак, за словами видатного нейрохірурга усе це з часом забувається. Але є ті, кого ніколи не забути. Це діти.

"Когда подходишь к ребенку и понимаешь что помочь не можешь или можешь помочь ограничено. Ну, такое заболевание тяжелое. То, конечно, болеешь вместе со своим пациентом. Переживаешь, особенно за детей. Есть несколько случаев, которые я помню. Как-то привезли одного мальчика. Ему было около четырех лет. Он приехал с мамой. У мальчика не двигалась ни рука, ни нога. Он приезжал уже взрослым, состоявшимся уже человеком. Вот тогда ты испытываешь настоящую радость, что ты соприкоснулся к этому процессу помощи. Таких случаев, конечно, не мало", - говорить Євген Педаченко.

Окрім операцій на мозку, тут спеціалізуються на лікуванні пухлин, серця та на судинних захворюваннях.

"Сосудистые операции распространены очень широко. И в кардиохирургии и в других направлениях. Но вот отношение кардиохирургии это особенно важно. Потому что удается без трепанации черепа".

Нова техніка - для цього закладу норма. Адже, одна з умов роботи в нейрохірургії - максимальна точність.

"Тут обстежуються хворі з церебральною патологією. Все, що розташовано у порожнині черепа. Ми бачимо тут компютерно-судинну ангіографію при якій контрастуються судини мозку. Якщо у хвороби є вада розвитку судин. Це частіше аневризма. То ми їх таким чином виявляємо. Для цього лише вводиться контраст", - говорить Олег Ромак, завідуючий відділенням нейродадіології інституту нейрохірургії.

Варто зазначити, що одним із головних досягнень інституту є відділення функціональної нейрохірургії та моделяції. Тут позбавляють людей найтяжчих хвороб ЦНС - таких, що викликають напади та позбавляють елементарних фізичних можливостей.

"В мозок імплантується спеціальні електородити. Діаметром 1 мм. Потім під шкіру вживляється нейрогенератор, який генерує ці імпульси. І під шкіру вживляються провідники, які з'єднують генератор з цими електродами, які знаходяться у мозку. А лікар може дистанційно задавати параметри стимуляції. За рахунок цього у людини повністю припиняються симптоми захворювання".

Уже за два тижні люди з тяжкими вадами приходять до кабінету лікаря рівною ходою і без ознак хвороби. І хоча в інституті використовують суто науковий підхід, бувають випадки, коли навіть безнадійні пацієнти - одужують і живуть повноцінним життям.

"З Євгенім Педаченко, слава Богу, у мене менше зв'язків лікарняних. Але ж він зробив стільки для нашого народу. Для наших людей і для тих хто приїжджає з інших держав - аби отримати настанови лікарські результати. Є люди, які робщуть. Кажуть - от є лікарі, які не доглянули. Нічого подібного. Якщо захоче Бог, щоб людина жила, то буде лікар в допомозі. Якщо не захоче Бог - нічого не буде", - вважає Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.