Новорічні раритети. Старовинні ялинкові іграшки колекціонує житель Хмельницького. Має близько тисячі прикрас віком від сорока до п'ятдесяти років. Секрети догляду за крихкою красою дізнавалися наші кореспонденти.

Солдати, космонавти, фрукти і казкові герої. Яких лише іграшок немає у колекції краєзнавця Ігоря Байдака. Їх почав збирати два роки тому.

"Я відвідую періодично антикварні магазини. І 2 роки тому, зайшовши, я побачив ведмедика - такого в комбінезончику, як ми всадочку гралися, коли я був маленький. І він мені, як би, ні до чого. Але я сказав: можна цього ведмедика? Потім я зрозумів, що ведмедику скучно. Я купив йому друзів", - говорить Ігор Байдак, колекціонер.

Ідеєю так захопився, що почав скуповувати іграшки сотнями. Щось купував на блошиних ринках, за окремі доводилося змагатися на торгах. Середній вік іграшок - 40-50 років.

"Ось вам ракета - летить Юрій Гагарін у космос і появляється ракета. На ракеті хто полетів? Космонавт. При чому, подивіться, це перші космонавти. Вони як живі".

А ця гігантська скляна куля - завбільшки з людську голову - найбільший і в той же час найкрихкіший експонат. Її Ігор Байдак придбав минулоріч за 300 гривень у львівського антикварника.

"Кулі ці видуваються, я бачив на власні очі, з медичного скла. Це дороге задоволення. Можна подумати, що кулю можна необмежену зробити. Але далі скло вже може не витримати. Розумієте, да?", - говорить Ігор Байдак, колекціонер.

Деякі іграшки колекціонерові дарують друзі та родичі. Ось ці новорічні прикраси із бабусиної скрині принесла колега.

"Стояли заховані далеко. Згадала, що вони є. Все таки, вони мені непотрібні. Краще хай будуть на виставці", - говорить Лілія Воронецька, жителька Хмельницького.

Зараз в колекції Ігоря Байдака близько тисячі новорічних прикрас. Частину із них автор презентує містянам. Виставка - безкоштовна.

"В цьому велика радість. Я думаю, молодь таких іграшок не бачила. А хто старший, - згадують своє дитинство", - говорить Тамара Таньчук, директорка Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва.

"Ти поринаєш відразу в якусь фантастику. І хоч снігу на вулиці нема, ми поринаємо зразу в свято", - говорить Галина Яківчук, жителька Хмельницького.

За кожною іграшкою потрібно доглядати, немов за немовлям, жартує колекціонер. Тому експонати зберігає в пластикових контейнерах. Кожна прикраса в харчовій плівці для герметизації.

"Дивіться - наскільки. Ось вам лисичка-сестричка. Ніяких просторів. Саме харчова плівка пристає, прилипає. Як дитинку, немовлятко. Загорнули, все".

Побачити новорічну красу можуть всі охочі - виставка раритетних прикрас триватиме до Старого Нового року.