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Подвійне вбивство у столиці. В орендованій квартирі по вулиці Кирилівській знайшли тіла двох дівчат. Встановлено, що загиблі - Маша Каминіна і Єва Лисенко, яких розшукували родичі.

Дівчат зарізали, а тіла сховали в шафі. Їх знайшла власниця житла. Маші було 16, а Єві 19 років. Правоохоронці опублікували фото підозрюваних. Зараз ви бачите їх на екрані.

Це Єлизавета Бершацька та Сергій Ксендзик. Відомо, що чоловік має судимість. Якщо ви маєте якусь інформацію, звертайтесь за номером 102.