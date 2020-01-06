Палата представителей конгресса США на этой неделе рассмотрит резолюцию по вопросу ограничения военных полномочий президента США Дональда Трампа по вопросу Ирана.

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Об этом говорится в заявлении на сайте председателя нижней палаты парламента Нэнси Пелоси.

Отмечается, что убийство Касема Сулеймани ставит под удар жизни американских военнослужащих, дипломатов и гражданских лиц. Кроме этого, это убийство серьезно обострило напряженность в отношениях с Ираном.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил Ирану ответом на агрессию.