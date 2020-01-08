При нападении Ирана на военную базу США никто не пострадал. Об этом во время брифинга президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

"Пока я президент США, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие. США будет вводит мощные санкции против Ирана. Эта страна может быть развитой, но пока она выбирает приоритет войны, такого не будет", - сообщил Трамп.



Он отметил, что судя по всему, Иран отступил. Трамп заявил, что Иран должен отказаться от ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма.



"Европа, Китай, Россия и другие страны должны отказаться от ядерной сделки с Ираном", - подчеркнул он и добавил, что у США есть большие, смертельные и точные ракеты.



Президент США также обратился к НАТО и попросил стать более вовлеченными в то, что происходит на Ближнем Востоке и добавил, что США готовы принять мир с Ираном.

Раньше сообщалось о том, что глава Еврокомиссии призвала США и Иран прекратить вооруженный конфликт. А также военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке.