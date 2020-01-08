Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала США и Иран к прекращению конфликта. Урсула фон дер Ляйен считает, что государства должны прекратить использовать оружие и начать диалог, чтобы снизить напряженность в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

"Применение оружия должно прекратиться сейчас же, чтобы дать пространство для диалога. Мы призваны сделать все возможное для возобновления переговоров", - сказала она.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании осудил удары Ирана по базам США в Ираке.

"Мы призываем Иран не повторять эти безрассудные и опасные атаки, а вместо этого стремиться к немедленной деэскалации", - сказал министр.

"Война на Ближнем Востоке сыграет на руку исключительно "Исламскому государству" и другим террористическим группам", - заявил Рааб.

Раньше сообщалось о том, что военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке. А также Меджлис (парламент) Ирана проголосовал во вторник за признание Пентагона террористической организацией.