Известная артистка Наташа Королева шокировала поклонников новым фото. Соответствующую публикацию она сделала в популярной социальной сети.

"Останься!", - взгляд просил глубокий. -"Куда ты, путник одинокий?Уходишь в мир страстей жестокий,Бросаешь, не даешь огня". Ушел, но позабыл проститься. Ушел, но тянет возвратиться. Что сотворила ты жар-птица? Заворожила чем меня?! Если хотите заворожить притягательной фотосессией толко к ней", - подписала фото звезда.

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"Вообще на себя не похожа после пластики", "Чужое лицо", "Наташа, брось ты эти перья, умойся, ты естественная лучше", - комментировали в сети.

Раньше сообщалось о том, что Наташа Королева шокировала давним видео с Аллегровой и Киркоровым. А также Наташу Королеву заподозрили в алкоголизме.

А муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь.