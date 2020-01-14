Окрім земельної реформи, цілий шквал критики викликав інший скандальний документ. Днями до парламенту передали проект нового Закону про працю. В уряді стверджують, що він допоможе створити мільйон робочих місць протягом найближчих років. Чим же тоді обурені опоненти? Про це - в наступному матеріалі.

Осучаснити трудові відносини та відмовитися від старих, ще радянських, норм. Така головна мета проекту закону про працю, - кажуть в уряді. Ще восени у парламенті говорили про ухвалення нового трудового кодексу, утім тепер документ вирішили скоротити до закону - аби все пришвидшити.

"Лише 12,8 млн з 28,5 млн українців працездатного віку працюють легально - про що ви говоримо - про який захист? половина з нас або працює в іншій країні або неформально, нелегально - і таким чином ми не захищені. Мета цього законопроекту допомогти людям легше знайти роботу і більше заробляти, насправді", - стверджує Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Відтепер в Україні може з'явитися ціла низка нових трудових договорів. Приміром - сезонні, учнівські та короткострокові. Законопроект має захистити українців, які працюють ненормовано, на фрілансі, або ж взагалі віддалено. А платити і отримувати зарплату в конвертах стане невигідно, запевняють автори.

"Ми маємо на папері багато пільг, але низьку заробітну плату, чи низьку вартість виробленої продукції. Закріпивши в законодавстві мінімальний захист на рівні європейського, отримати високі або більші набагато заробітні плати, ніж вони є наразі. Ми маємо зробити економічний прорив", - заявила Галина Третьякова, голова комітету ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів.

Та от критики законопроекту запевняють - документ насамперед захищає роботодавців, а не робітників.

"Є норма, яка дозволяє працедавцю звільнити працівника, попередивши його у строк від 15 до 90 днів про звільнення. Дозволяє сторонам змінювати істотні умови трудового договору - розмір заробітної плати, і що далі такого страшного - якщо працівник не погоджується, то роботодавець може звільнити працівника", - зазначила Тетяна Острікова, експерт з економічних питань.

Документом незадоволені і профспілки. Кажуть - проект розробили, не врахувавши їхню позицію.

"Новий трудовий кодекс передбачає можливість звільнити будь-яку простолюдину без згоди профспілок. Я п`ять років боровся, щоб подібні речі не пройшли у Верховній Раді України - нам це вдавалося. Я пропоную парламенту України, уряду України знайти спільну мову з членами профспілок, з їх лідерами. Створити міжрегіональну Раду лідерів профспілок в комітеті соціальної політики. Пояснити людям свої мотиви", - наголосив Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України.

Альтернативний законопроект разом із профспілками розробили в опозиції.

"Трудовой кодекс, который зарегистрирован в парламенте - нарушает Конституцию. В первую очередь это касается дополнительных полномочий - как увольнять без компенсаций, увеличивать трудовой день, делать договора временными, а не а не постоянными, увольнять матерей с детьми, не выплачивать сверхурочные. Что будет? - Конечно же ухудшать трудовые отношения в нашей стране", - зазначила Наталія Королевська, народний депутат України, фракція "Опозиційна платформа - За життя".

Чи дослухаються у монобільшості до профспілок та колег із опозиції - стане відомо вже на початку лютого. Саме тоді парламент має взятися за розгляд трудового закону.