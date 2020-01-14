"На себя не похожа": Никитюк удивила поклонников новым образом [ Редактировать ]
Известная украинская ведущая Леся Никитюк, которая недавно ошарашила поклонников, удивила фанатов новым фото. Так, соответствующий снимок появился в Instagram звезды.
"Сегодня я спала 8 часов, дальше были процедуры для лица, массаж, укладка. Вышла я такая "телочка", а на улице 3 часа дня и я подумала. Это же если так каждый день, то дети от голода умрут а муж разведется. И как те женщины все успевают", - рассказала Никитюк.
"На себя не похожа", "Без мейка даже лучше", "Стройная лань", - комментировали в сети.
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