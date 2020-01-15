Гонтарева уничтожила банковскую систему Украины [ Редактировать ]
Стало известно, что Украина заняла первую строчку в рейтинге стран по процентной доле проблемных/невозвратных кредитов.
В Telegram-канале Proeconomics, ссылаясь на данные JP Morgan, сообщили, что доля проблемных/невозвратных кредитов в Украине составила 53,4 %. На второй строчке находится Греция. Ее показатель равен 45,6%. Для сравнения: показатель России в пять раз ниже и составляет 10,7%.
Надо было не устраивать искусственный "банкопад", а решать реальную проблему - снижать долю проблемных/невозвратных кредитов. Но по этому показателю Украина "впереди планеты всей".
К чему это приводит? Согласно исследованию Центра экономической стратегии, низкий уровень возврата проблемных кредитов сдерживает прирост капитальных инвестиций, финансируемых через банковские займы, а медленные темпы прироста основного капитала в Украине являются сдерживающим фактором экономического роста страны.
Но, судя по всему, в НБУ этой проблемы просто не видят, предпочитая заниматься вместе с Минфином "строительством" пирамиды ОВГЗ, которая искусственно укрепляет курс гривни, что уже привело к серьезным потерям в экспорте, в бюджетной сфере.
Происходит это потому, что после ухода Гонтаревой почти вся ее команда осталась на своих местах и проводит прежнюю провальную политику, которая дестабилизирует банковскую систему. Кредитование реального сектора экономики критически мало. Банки предпочитают заниматься спекулятивными финансовыми операциями с ОВГЗ и депозитными сертификатами НБУ.
В Нацбанке существует острый конфликт между его правлением и Советом НБУ, который гораздо реалистичнее оценивает ситуацию. Пора бы и власти озаботиться происходящим в НБУ и навести порядок, в частности, в кадровых вопросах. И мировое лидерство Украины по доле проблемных/невозвратных кредитов - серьезный повод для этого.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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