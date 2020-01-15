Президент России Владимир Путин призвал пять ядерных держав начать работу по устранению угрозы глобальной войны. Об этом он сказал, выступая с посланием Федеральному Собранию.

Надо проявить политическую волю, мудрость, мужество. Время требует осознания нашей общей ответственности и реальных действий. Подать пример должны страны-основательницы Организации Объединенных Наций. Именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества, - сказал Путин.

По его словам, эти страны должны "выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете, которые бы в полной мере учитывали политические, экономические, военные аспекты современных международных отношений".

"Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю", - подытожил президент России.

Раньше сообщалось о том, что Путин направил Зеленскому телеграмму.