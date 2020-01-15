Путин сделал заявление об угрозе глобальной войны [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин призвал пять ядерных держав начать работу по устранению угрозы глобальной войны. Об этом он сказал, выступая с посланием Федеральному Собранию.
Надо проявить политическую волю, мудрость, мужество. Время требует осознания нашей общей ответственности и реальных действий. Подать пример должны страны-основательницы Организации Объединенных Наций. Именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества, - сказал Путин.
По его словам, эти страны должны "выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете, которые бы в полной мере учитывали политические, экономические, военные аспекты современных международных отношений".
"Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю", - подытожил президент России.
Раньше сообщалось о том, что Путин направил Зеленскому телеграмму.
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