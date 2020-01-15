В Украине женщинам увеличили пенсионный возраст [ Редактировать ]
Фото: netherlandslife.ru
В Украине с апреля женщины смогут выйти на пенсию в возрасте 59,5 лет. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Но, через год, в 2021 году украинки будут выходить на пенсию в 60 лет.
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С 1 января 2028 года пенсию будут назначать всем, независимо от возраста. Главным критерием является 40 и более календарных лет страхового стажа.
Ранее мы писали о том, что в Украине выросла минимальная пенсия.
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