"Йорданські пампухи" для бійців ООС. Більше двох тисяч запашних пампухів та 150 метрів кров'янки львівські волонтери та учасники АТО приготували для військовослужбовців що на сході. Гостинці львів'яни намагатимуться доставити бійцям ООС котрі знаходяться саме у гарячих точках на передовій.

Подробиці у сюжеті Христина Гашенко.

Готувати передачу бійцям на передову львівські волонтери почали заздалегідь.

"Робота кипить. Вже понад тисячу пампухів готові, кров'янка також - все в процесі".

За один день львів'яни приготували 150 метрів кров'янки. Потім її порізали та упакували.

"Там є гречка , цибулька смажена підгарля - ми тушили, смажили. Кров. Це все вимішували. Сіль перець. Начиняли тим кишку. І тоді вже готову безпосередньо вже зроблену кишку ми заморозили, щоб вона свіженькою приїхала до наших хлопців на схід", - розповідає Тетяна Пастух, волонтерка, дружина учасника АТО.

Також на додаток до святкового гостинця - волонтери напекли 2 тисячі 100 пампухів із варенням та маком.

"Хлопці, які проходять службу на Сході які воюють - знають, що таке для них свято. Йорданські пампухи - самі смачні. І тому, щоб хлопці відчули, що є наші хлопці, що вони будуть так святкувати традиційно, як ми, - ми рішили їм зробити ось таке свято", - говорить Олег Лазар, волонтер.

Готувати для бійців на передовій не важко, розповідають волонтерки. Це вже не перший досвід. До дня Миколая львів'янки відправили на фронт 12 тисяч вареників.

"Так, у них там є якісь тушонки, макарони, гречка, м'ясо, але домашнього вони там не можуть приготувати. І вони дуже сумують за такою їжею. І ми, галицькі жінки, збираємося в купку, складаємо список продуктів, шукаємо спонсорів, які допомагають лише продуктами - коштами ми нічого не беремо", - зазначила Катерина Кожушко, волонтерка, дружина учасника АТО.

Разом із кров'янкою та пампухами, волонтери передадуть на Схід спецодяг, медпрепарати та понад пів тонни фруктів.

"Зима, молоді хлопці, які потребують також вітамінів - авітаміноз, і ми також за їхнім проханням - відправляємо їм яблука, мандарини, банани, апельсини", - наголосив Олег Лазар, волонтер.

Усе спаковане вантажитимуть в авто, котре й вирушить у зону ООС.

"Михайло ти забрав? - Так. - Забирай ще мандарини".

У маршруті волонтерів - 20 точок на лінії зіткнення.

"Основна маса - переважно, везуть. Воно відфільтровується на перших лініях, і відповідно ті, що в кінці - до них або бояться довозити, або пов'язано з тим, що менше лишається. Тому наша ціль - найближче доставляти до лінії розмежування - тим, найбільше потребуючим солдатам", - підкреслив Михайло Кохан, волонтер, учасник АТО.

Дістатися з пакунками до зони ООС волонтери планують уже сьогодні. Наступного разу бійцям на передову львів'яни запланували приготувати яворівський пиріг та маківник.