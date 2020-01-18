Сплата за комірне має бути не більшою, як 15 відсотків від сумарного доходу сім'ї. У профспілках закликають уряд і парламент розробити та ухвалити закон, в якому буде прописана ця межа.

Зараз, за словами голови Конфедерації профспілок, українцям доводиться віддавати чи не половину доходу за комунальні послуги.

"У всьому світі прості люди не платять більше 15 відсотків від свого сімейного доходу за комуналку. Профспілки вимагають від Уряду від Парламенту проголосувати простий закон, яким передбачити, що і українські прості люди більше 15 відсотків від свого доходу родини не будуть віддавати за газ і за комуналку - ц зробить відносини між державою і людьми прозорими і системними, а люди зможуть планувати свої сімейні бюджети у продовж року", - наголосив Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України.