Семеро туристів зникли безвісти в Гімалаях. На зв'язок вони не виходять від минулої п'ятниці. Тоді через сильні снігопади й дощ зійшла лавина.

Мандрівників востаннє бачили біля табору на горі Аннапурна, на висоті 3200 метрів над рівнем моря. Серед них - четверо корейців і троє їхніх провідників - громадян Непалу. У вихідні пошукову операцію довелося зупинити через снігопади. Нині рятувальники продовжили роботу.