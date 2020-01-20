Семеро туристів зникли безвісти у Гімалаях [ Редактировать ]
Семеро туристів зникли безвісти в Гімалаях. На зв'язок вони не виходять від минулої п'ятниці. Тоді через сильні снігопади й дощ зійшла лавина.
Мандрівників востаннє бачили біля табору на горі Аннапурна, на висоті 3200 метрів над рівнем моря. Серед них - четверо корейців і троє їхніх провідників - громадян Непалу. У вихідні пошукову операцію довелося зупинити через снігопади. Нині рятувальники продовжили роботу.
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