С 28 января 2020 года в Украине исчезнет бесплатный спутниковый сигнал. Целый ряд каналов будет заблокирован. Теперь за просмотр 24 самых популярных телеканалов страны придется платить. Давайте разберемся, что теперь делать, и как смотреть телевидение.

Нововведения касаются тех людей, которые ранее не платить за телевидение. Для абонентов платного спутника, цифрового, кабельного и интернет-телевидения ничего не поменяется.

Какие каналы заблокируют?

Среди телеканалов, которые закодируют, - самые рейтинговые развлекательные и познавательные телеканалы.

В открытом доступе по прежнему будут около 40 региональных и нишевых телеканалов .

К ним относятся:

UA Перший

Рада

Культура

Прямий

5 канал

Еспресо ТБ

NewsOne

112 канал

ZIK.

Что делать?

Если вы хотите продолжить смотреть любимые телеканалы, вам необходимо подключиться к одному из двух официальных провайдеров - Viasat или Xtra TV. Сделать это необходимо до 28 января.

Отметим, что большинство старых спутников смогут принимать сигнал, но для просмотра кодированных каналов необходимо будет приобрести тюнер. Стоимость его составляет более тысячи гривен.

Сколько придется платить?

Плата за месяц просмотра кодированных каналов будет зависеть от выбранного вами пакета услуг:

XtraTV - от 69 гривен до 116 гривен

Viasat - от 69 гривен до 249 гривен

Обратите внимание, что сейчас на предложенные пакеты действует акционное предложение. Однако со временем цена может измениться.

Вы также имеете возможность перейти на альтернативные виды ТВ, например цифровое, кабельное или интернет-телевидение.