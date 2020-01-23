В четверг, 23 января, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, общаясь с журналистами, заявил о том, что население Украины сокращается из-за миграции и смертности, превышающей рождаемость. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"

Есть три больших блока: первый - оккупированные территории, второй - негативный тренд по миграции, у нас эмигрируют больше чем приезжают назад, и третье, к сожалению, это демографический тренд, у нас смертей больше чем рождаемости. Три больших блока, которые приводят к сокращению населения.

По результатам электронной переписи, в Украине сейчас проживают 6 млн 248 тыс человек в возрасте 65 лет и старше, а также 5 млн 756 тыс детей в возрасте до 14 лет.

Что касается людей трудоспособного возраста, то в Украине людей раннего трудоспособного возраста, то есть от 15 до 24 лет, насчитывается 3 млн 584 тыс., основного трудоспособного возраста (от 25 до 54 лет) - 16 млн 458 тыс., а также 5 млн 243 тыс. людей зрелого трудоспособного возраста (от 55 до 64 лет).

Дубилет также добавил, что больше в Украине женщин - 20 млн 9 тыс., а мужчин - 17 млн ​​280 тыс.

Ранее сообщалось о том, что переселенцам упростили выдачу документов.