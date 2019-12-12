В четверг, 12 декабря, процедуру получения документов для жителей зоны ООС упростили. Об этом свидетельствует закон, который приняла Верховная Рада Украины. Теперь информацию о месте жительства можно будет брать из Государственного реестра избирателей.

Верховная Рада 348 голосами приняла закон "О внесении изменения в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции".

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"Проблема заключается в том, что несмотря на ситуацию, которая сложилась в связи с проведением АТО, а сейчас ООС, на территории Донецкой и Луганской областей жизни людей продолжается и, соответственно, потребность документирования граждан документами, подтверждающими личность и гражданство Украины ... Закон фактически определяет упрощение процедуры получения этих документов", - пояснил глава Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных тер торий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинець.

Принятый закон направлен на урегулирование вопросов оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения антитеррористической операции или переселились из нее во время ее проведения.

В частности, закон определяет, что оформление соответствующих документов гражданам, которые переселились из зоны проведения АТО, осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по фактическому месту жительства и пребывания лица.

При этом для внесения сведений о месте жительства к документам, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим/проживавшим в зоне проведения АТО или переселились из нее, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на законодательном уровне примут положение об упрощении получения разрешения для посещения оккупированного Крыма.