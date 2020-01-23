Український тризуб вилучать з британського посібника про тероризм [ Редактировать ]
Український тризуб вилучать з британського посібника про тероризм. У Лондоні визнали свою помилку та вибачились. Державний герб України та символ Збройних сил опинився в антитерористичному посібнику британської поліції, у розділі зі знаками праворадикальних груп.
Київ одразу зажадав пояснень. Утім, спершу в Лондоні лише пошкодували про завдану прикрість, і лише тепер, після проведеної дипломатичної роботи - погодилися прибрати помилку.
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